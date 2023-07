ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറം യുഎഇയുടെ വീട് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ∙ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറം യുഎഇ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നാട്ടിലെ നിർധനർക്ക് നിർമിച്ചു നൽകുന്ന 21–ാമത്തെ വീട് പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സ്ഥാപകരിലൊരാളും മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ ഇ.പി.ജോൺസൺ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.

ഷാർജ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് സിജു ചെറിയാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീരേഷ്, ട്രഷറർ ഹാരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പദ്ധതിയുടെ കോ ഒാർഡിനേറ്റര്‍മാരായ ദിലീപ് സിദ്ദാർഥ്, അഡ്വ.അൻസാർ താജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറം നേരത്തെ നിർധനർക്കും നിരാലംബർക്കും 20 വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ റമസാനിൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സമൂഹനോമ്പുതുറ ഒഴിവാക്കിയാണ് 21–ാമത്തെ വീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്.

250 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലുള്ള വീടിന് ഒരു കിടപ്പുമുറി, ഹാൾ, വർക്കിങ് ഏരിയ, അടുക്കള, കുളിമുറി തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇ.പി.ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകും.

ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറത്തിന് അബുദാബി, അൽ െഎൻ, ഷാർജ, അജ്മാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

English Summary: The Indira Gandhi Vision Forum UAE Central Committee released the logo of the 21st house project to be built for the poor