തീർഥാടകർ നിയമം പാലിക്കുന്നെന്ന് ഉംറ കമ്പനികൾ ഉറപ്പാക്കണം

മക്ക ∙ തീർഥാടകർക്കുള്ള സേവന, നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉംറ കമ്പനികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹജ് – ഉംറ മന്ത്രാലയം.

18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള തീർഥാടകനൊപ്പം മുതിർന്നവർ ഉണ്ടാകണം. താമസം, ഗതാഗതം, ഇൻഷുറൻസ്, പ്രാദേശിക സേവനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾക്കേ ഉംറ പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യൂ. തീർഥാടകൻ 90 ദിവസത്തിനകം രാജ്യംവിട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.

തീർഥാടകൻ രാജ്യത്ത് എത്തിയായൽ നുസുക് ആപ്പ് വഴി ഉംറയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം. നിശ്ചിത സമയത്തിന് 6 മണിക്കൂർ മുൻപ് സൗദിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബുക്കിങ് റദ്ദാകും. സൗദിയിൽ എത്തുന്നതിന് 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ തീർഥാടകരുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് ഏജൻസികൾ കൈമാറി ബസ് സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ബസ് ഡ്രൈവർക്കും യാത്രക്കാരുടെ പേരുവിവര പട്ടിക കൈമാറണം.

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വിമാനയാത്ര സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർഥാടകരുടെ ചെലവുകൾ കമ്പനികൾ വഹിക്കണം. നിരോധിത വസ്തുക്കൾ തീർഥാടകരുടെ പക്കൽ ഇല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഉംറ സംഘത്തിനൊപ്പം അമീറും കമ്പനി പ്രതിനിധിയും ഉണ്ടാകണം. തിരിച്ചുപോകുന്നതുവരെ തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ ഏജൻസി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സേവനമനുസരിച്ച് ഉംറ ഏജൻസികളെ എ, ബി, സി എന്നീ 3 വിഭാഗമാക്കി തിരിക്കും. തുടക്കക്കാർ സി വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും. സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലേക്കു മാറ്റും. സേവനത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

