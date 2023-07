കൊടും ചൂടിലേക്ക് യുഎഇ; താപനില 49.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

അബുദാബി∙ താപനില 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു തൊട്ടടുത്തെത്തിയതോടെ യുഎഇയിൽ കൊടും ചൂട്. ഇന്നലെ അബുദാബി അൽദഫ്രയിലെ ഹമീമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂടിയ ചൂട് 49.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.15നാണ് ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സെന്റർ ഓഫ് മിറ്റീയറോളജി (എൻസിഎം) അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ താപനില പുലർച്ചെ 5.30ന് 24.9 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വർധിപ്പിക്കാനും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉന്മേഷവാക്കാനും സഹായിക്കും. ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കണം.

