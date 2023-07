അബുദാബി∙ അൾജീരിയയിൽ നടക്കുന്ന പതിനഞ്ചാമത് പാൻ അറബ് ഗെയിംസിൽ യുഎഇക്ക് 2 സ്വർണം. പുരുഷ, വനിതാ ചെസ് മത്സരങ്ങളിലാണ് യുഎഇക്ക് സുവർണ നേട്ടം. പുരുഷ സൈക്ലിങ് ടീം നേരത്തെ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. 2 സ്വർണവും 7 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ യുഎഇക്ക് 9 മെഡലുകളുണ്ട്.

English Summary: UAE win first gold medals in 15th Pan Arab Games in Algeria