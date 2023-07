മനാമ ∙ ബഹ്‌റൈനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പരിപാടികളിൽ ഒന്നായ ഗ്രാൻപ്രി ഫോർമുല വൺ സീസൺ 2024ന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 29 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ സഖീറിലെ രാജ്യാന്തര സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാറോട്ട മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനമായ മാർച്ച് 2 ശനിയാഴ്ചയാ യിരിക്കും പ്രധാന റേസ് നടക്കുക. പരിപാടി കാണുന്നതിന് ആയിരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക.

ഗ്രാൻപ്രി ഫോർമുല വൺ സീസൺ 2023. ഫയൽ ചിത്രം: സനുരാജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

മത്സരത്തിന്റെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയതായും ഇന്നലെ (ജൂലൈ 11) മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് സമ്മർ ഏർലി ബേർഡ് ടിക്കറ്റ് 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാക്കിയെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രധാന പരിപാടിയുടെ 20-ാം വാർഷിക ആഘോഷമായിരിക്കും ഇത്തവണത്തേത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം റേസിന് ആവശ്യമായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അനുവദിക്കുന്നതിനും റമസാൻ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതും മൂലമാണ് ഇത്തവണത്തെ റേസ് ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

bahraingp.com-ൽ അല്ലെങ്കിൽ +973-17450000 എന്ന നമ്പറിലോ ടിക്കറ്റിന് വിളിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ ഇന്റർനാഷനൽ സർക്യൂട്ട് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണയും ഗൾഫ് എയർ ആണ് പ്രധാന പ്രായോജകരായിട്ടുള്ളത്. ബഹ്‌റൈൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കാറോട്ട മത്സരത്തിന്റെ വേദിയിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഈ റേസിന് എത്തിച്ചേരുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും അതിഥികൾക്കുമുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗതം, മറ്റ് അടിസ്‌ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

2024-ലെ കലണ്ടറിൽ 24 മത്സരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഗ്രാൻപ്രി ഫോർമുല വൺ സീസൺ 2024 ഡിസംബർ 8 ന് അബുദാബിയിൽ അവസാനിക്കും.

