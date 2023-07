എഫ്എൻസി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 7ന്; 40 സീറ്റിൽ 50% വനിതാസംവരണം

അബുദാബി ∙ യുഎഇ ഫെഡറൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 7ന് നടക്കും. 40 സീറ്റിൽ 50% വനിതകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തു. 7 എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ടറൽ കോളജ് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി (എൻഇസി) കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 3,98,879 പേർക്കാണ് വോട്ടവകാശം. 2019നേക്കാൾ 18.1% വർധനയുണ്ട്. ഇവരിൽ 51% വനിതകളാണ്. വോട്ടർമാരിൽ 55% പേരും 21–40 വയസ്സുകാരായതിനാൽ യുവ ജനതയുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാകും.

എഫ്എൻസി കാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഒവൈസ് നേതൃത്വം നൽകും. അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ– 1,26,779 പേർ. ദുബായ് 73,181 ഷാർജ 72,946 അജ്മാൻ 12,600, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ 7,577, റാസൽഖൈമ 62,197, ഫുജൈറ 43,559 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു എമിറേറ്റുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം.പൗരന്മാർക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. അബദ്ധവശാൽ ഒന്നിലേറെ തവണ വോട്ടു ചെയ്തവരുടെ അവസാനം ചെയ്ത വോട്ട് സാധുവായി പരിഗണിക്കും.

മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ നിർദേശപ്രകാരം 2006ലാണ് യുഎഇയിൽ ആദ്യമായി ഫെഡറൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 40 അംഗങ്ങളുള്ള ഭരണ സമിതിയിലെ 20 പേരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷിച്ച 20 പേരെ അതത് എമിറേറ്റ് ഭരണാധികാരികൾ നാമനിർദേശം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.

