ദുബായിൽ അമിത വണ്ണക്കാർ കൂടി; ആരോഗ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയെന്ന് വിദഗ്ധർ

ദുബായ്∙ ദുബായ് നഗരത്തിലെ താമസക്കാരിൽ അമിതവണ്ണം കൂടിയെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. കുട്ടികളിലും അമിതവണ്ണം കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. ജീവിതശൈലി, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവയാണ് അമിതവണ്ണമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം.

ശാരീരിക, മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം ബാധിക്കുന്നു. 2018 മുതൽ 2022 വരെ യുഎഇയിലെ കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 17.4 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇത് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. നസ്രീൻ ചിദാര പാരി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യമായ അറിവ് പകർന്ന് നൽകുന്നതിലൂടെ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങൾ തടയാനാകും.

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിശബ്ദ കൊലയാളികളാണെന്ന് ഡോ. കൃതി മോഹൻ മാര്യ പറഞ്ഞു. ലോകം മുഴുവൻ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വ്യാപിക്കുകയാണെന്നും മനുഷ്യർക്ക് ദീർഘകാലയളവിൽ ഒരു ഭീഷണിയാണ് ഇവയെന്നും പറഞ്ഞു. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അമിതവണ്ണം. ഗർഭിണികളിൽ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളൂ.

ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ വേണമെന്ന് ഡോ. നിദ്ദ ഖാൻ പറഞ്ഞു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വളരെപ്പെട്ടന്ന് വർധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രമേഹമെന്ന് ഡോ. മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയാണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണം. 2045 ആകുമ്പോൾ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം പലമടങ്ങാകും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിൽ 110% വർധനയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ തന്നെ പ്രമേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൃത്യമായ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യപരമായ ഡയറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുംശാരീര അധ്വാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാനായി ലൈഫ് ഹെൽത്കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൺടിന്യൂയിങ് മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ കോൺഫറൻസിലാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്.

