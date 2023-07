റൂമിയുടെ ജീവിതക്കഥയുമായി ലക്ഷ്യ ബഹ്റൈന്റെ ‘കുദാ ഹാഫിസ്’

ബഹ്‌റൈൻ∙ കവിയും തത്വചിന്തകനും സൂഫി സന്യാസിയുമായ മൗലാന ജലാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് റൂമിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ലക്ഷ്യ ബഹ്റൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീത, നൃത്ത ആവിഷ്കാരം കുദാ ഹാഫിസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

നൃത്തധ്യാപിക വിദ്യാ ശ്രീ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സംഗീത നൃത്താവിഷ്കാരം മലയാളി കലാകാരന്മാരുടെ സൗഹൃദ സംഗമ വേദി കൂടിയായി. പാലക്കാട് ശ്രീറാം ആണ് ഖുദാ ഹാഫിസിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. തുടർന്നു ശ്രീറാമിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയും നടന്നു. 50ൽ അധികം മലയാളി കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്തു. ലൈറ്റ് ഡിസൈനർ സാംകുട്ടി പട്ടംകരിയാണ് നൃത്താവിഷ്കാരത്തിന് വെളിച്ചം ഒരുക്കിയത്.

റൂമിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൊറിയോഗ്രഫിക്കൊപ്പം ഒഴുകിയ വെളിച്ചം ഒരു ത്രീഡി നാടകത്തിന്റെ അനുഭവമായി. ജേക്കബ് ക്രിയേറ്റീവ് ബീസാണ് നാടകത്തിനു ഡിജിറ്റൽ സെറ്റ് ഒരുക്കിയത്. ശബ്ദലേഖനം ജോസ് ഫ്രാൻസിസ്. അനാഥരുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബ ഖലീൽ അൽ ദൈലാമിയും മറ്റു സാമൂഹികപ്രവർത്തകരും കാണികളായി.

ലക്ഷ്യക്ക്‌ വേണ്ടി ഇവന്റ്‌ ഡയറക്ടർ പ്രമോദ്‌ രാജ്‌, ഇവന്റ്‌ മാനേജർ വിനോദ്‌ അളിയത്ത്‌, ഇവന്റ്‌ കോഓർഡിനേറ്റർ സുജിത രാജൻ, ടീം ലീഡർ രേഖ അജിത്, ജയകുമാർ സുന്ദരരാജൻ, വി.സ് രാജൻ, നയൻതാര സലീം, ബോണി ജോസ്‌, വിനോദ്‌ ആറ്റിങ്ങൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

