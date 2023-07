6 മാസത്തിനിടെ അനുവദിച്ചത് 17,632 വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ

ദോഹ∙ വർഷത്തിന്റെ പകുതി വരെ വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചത് 17,632 വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ 7,842 വാണിജ്യ റജിസ്‌ട്രേഷനുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാണിജ്യ റജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കലിന് 67,541 അപേക്ഷകളും പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങാൻ 6,081 അപേക്ഷകളുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത്.

മന്ത്രാലയം ഓഫിസ് സന്ദർശിക്കാതെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന വിധം അടുത്തിടെയാണ് ഏകജാലക സംവിധാനം കൂടുതൽ പരിഷ്‌കരിച്ചത്.

