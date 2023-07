അക്കാഫിന് സർക്കാർ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും

ദുബായ് ∙ ദുബായിലെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സംഘടനയായ അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെയും നോർക്കയുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുൻ നാദാപുരം എംഎൽഎ സത്യൻ മൊകേരി ഉറപ്പു നൽകി.

പ്രസിഡന്‍റ് പോൾ ടി. ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി എ.എസ്. ദീപു , ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് , വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് വെങ്കിട് മോഹൻ , ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ, മച്ചിങ്ങൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: The government will ensure support for Akaf