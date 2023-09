സൗദി ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

റിയാദ്∙ സൗദിയുടെ 93-ാം ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാസം 23ന് സ്വകാര്യ മേഖലാ ജീവനക്കാർക്കും നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് സെക്ടർ ജീവനക്കാർക്കും ഔദ്യോഗിക അവധിയാണെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ നിയമാവലിയിലെ 24-ാം വകുപ്പ് തൊഴിലുടമകൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ദേശീയ ദിനമെന്ന് ജനറൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതോറിറ്റി (ജിഇഎ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ തുർക്കി അൽ ഷെയ്ഖ് നേരെത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



English Summary: A holiday has been announced on the occasion of Saudi National Day