ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാരംഭിക്കാൻ നീക്കം; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

ജിദ്ദ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കും മധ്യപൂർവദേശത്തിനും യൂറോപ്പിനുമിടയില്‍ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കാന്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതിൽ ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സൗദിയിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ. പുതിയ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഇന്ത്യ–മധ്യപൂർവദേശം–യൂറോപ്പ് വ്യാപാര മേഖലയിൽ പുത്തനുണർവാകുമെന്ന് പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരനാണ് ഇക്കാര്യം രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചത്.



ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരനും. Credit- SPA

ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇന്ത്യയെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിരുന്നു. ഇന്ത്യയെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ലൈനാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പദ്ധതിയാണെന്ന് സൗദി പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .

റെയില്‍വേ അടങ്ങിയ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘകാല നേട്ടത്തിനും സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പദ്ധതി സഹായിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതിയും ഹൈഡ്രജനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ്‌ലൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഇന്ത്യയിൽനിന്നാരംഭിച്ച് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ, ജോർദാൻ, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റെയിൽ, തുറമുഖ വികസനം നടപ്പാക്കി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിയുള്ള യൂറോപ്പിലേക്ക് നീളുന്ന പുതിയ കരാർ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പുമായുള്ള വ്യാപാരം 40 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും.

ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് വന്‍കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ തന്ത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ സ്ഥാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭൂഖണ്ഡാന്തര ഹരിത ട്രാന്‍സിറ്റ് ഇടനാഴികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോള്‍ തയാറാക്കാന്‍ സൗദിയും അമേരിക്കയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. കേബിളുകളും പൈപ്പ്‌ലൈനുകളും വഴി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വൈദ്യുതിയും ശുദ്ധമായ ഹൈഡ്രജനും നീക്കം ചെയ്യാനും റെയില്‍വേ ലൈനുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിനും ഹരിത ട്രാന്‍സിറ്റ് ഇടനാഴി പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ സൗദി നിക്ഷേപ ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കും

കിരീടാവകാശിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യയില്‍ സൗദി നിക്ഷേപ ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. കെമിക്കല്‍സ്, ഊര്‍ജം, വ്യവസായം, ടെക്‌നോളജി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഫോറത്തില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി അടിത്തറ പാകുകയാണെന്നും പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതിയ അവസരങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രതികരിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിലെ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇടനാഴിയിലെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലറും വ്യക്തമാക്കി.

