ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിജയത്തിൽ ആഘോഷവുമായി പ്രവാസ ലോകം

ദമാം∙ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് സംഘടനകളുടെ വിജയാഘോഷം തുടരുന്നു.അൽ ഹസ്സ. ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒഐസിസി അൽ ഹസ്സ ഏരിയാ കമ്മറ്റി വിജയാരവം പുതുപ്പള്ളി എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. മധുര വിതരണം നടത്തിയും ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ വിവിധതരം പോസ്റ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുമാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്. ചെയർമാൻ ഫൈസൽ വാച്ചാക്കൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഉമർ കോട്ടയിൽ, പ്രസാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, ഷമീർ പനങ്ങാടൻ, അർശദ് ദേശമംഗലം,നവാസ് കൊല്ലം, ലിജു വർഗ്ഗീസ്, റഫീഖ് വയനാട്, ഷാനി ഓമശ്ശേരി, അഫ്സൽ തിരൂർകാട്,ശാഫി കുദിർ, റഷീദ് വരവൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. മൊയ്തു അടാടി, മുരളി ചെങ്ങന്നൂർ, ഷിബു സുകുമാരൻ, ഫാറൂക്ക് വാച്ചാക്കൽ, ഷാജി പട്ടാമ്പി,പ്രവീൺ സനയ്യ, ഷിബു സുക്കൈക്ക്, ഷമീർ പാറക്കൽ, വിനോദ് വൈഷ്ണവ്,നസീം അഞ്ചൽ, സുധീരൻ മാട്ടുമ്മൽ, ഹമീദ് പൊന്നാനി,മഞ്ജു നൗഷാദ്, സെബി ഫൈസൽ, നജ്മ അഫ്സൽ, റുക്സാന റഷീദ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം ഒഐസിസി ജിദ്ദാ റീജനൽ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിദ്ദാ ഷറഫിയിൽ മധുര വിതരണം നടത്തി ആഘോഷിച്ചു.

ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം ഒഐസിസി ജിദ്ദ റീജിയനൽ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിദ്ദ ഷറഫിയിൽ മധുര വിതരണം നടത്തി ആഘോഷിച്ചു. റീജനൽ കമ്മറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഷാദ്, അടൂർ ഗ്ലോബൽ കമ്മറ്റി അംഗം അലി തേക്കുതൊട്, ഗ്ലോബൽ കമ്മറ്റി അംഗം മുജീബ് മുത്തേടത്ത്,നാഷണൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി നസ്സിമുദ്ദീൻ മണനാക്ക്, നാഷനൽ കമ്മറ്റി അംഗം മനോജ് അടൂർ,പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ അനിൽ കുമാർ പത്തനംതിട്ട, ഫസലുള്ള വള്ളൂവാമ്പിൽ, അസാബ് വർക്കല, അയൂബ് ഖാൻ പന്തളം, സിദ്ദിഖ് ചോക്കാട്, ഖാദർ തൃശൂർ, ഉസ്മാൻ കുണ്ടുകടവ്, അനിൽകുമാർ കണ്ണൂർ, അഷറഫ് കുരിയോട്, പ്രവീൺ എടക്കാട്, റാഫി ചിറ്റാർ, ഷറഫ് പത്തനംതിട്ട, സുജുരാജു കുമ്പഴ ,എബി കെ. ചെറിയാൻ, സൈമൺ പത്തനംതിട്ട,സഫീർ അലി, നസീർ വടക്കേകാട്, സാബിർ, നവാസ് ഖാൻ ചിറ്റാർ,മൊയ്‌ദീൻ ചിറ്റാർ,അലൻ, ലിജോ, സാബു ഇടിക്കുള, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

