ഐഐടി അബുദാബി ക്യാംപസ് ജനുവരിയിൽ

അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐഐടി ഡൽഹിയുടെ (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി) അബുദാബി ക്യാംപസ് 2024 ജനുവരിയിൽ തുറക്കും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാജ്യാന്തര ക്യാംപസ് ആയിരിക്കും അബുദാബിയിലേതെന്ന് ഡയറക്ടർ രംഗൻ ബാനർജി പറഞ്ഞു.



യുഎഇ-ഇന്ത്യ സഹകരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണമാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസ മികവ്, നവീകരണം, വിജ്ഞാന വിനിമയം, മനുഷ്യ മൂലധന നിക്ഷേപം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപര്യമാണ് ഐഐടി അബുദാബി ക്യാംപസിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

അബുദാബി വിദ്യാഭ്യാസ വിജ്ഞാന വകുപ്പുമായി (അഡെക്) സഹകരിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പാഠ്യപദ്ധതി, ലാബ്, ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അബുദാബി, ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് സംയോജിത പ്രോഗ്രാമുകളും നൂതന ഗവേഷണ പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഗവേഷണ പരിപാടികൾക്ക് പുറമേ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എനർജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നീ കോഴ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

യുഎഇയിൽ ഐഐടി ക്യാംപസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ തത്വത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്ത്യയിലും യുഎഇയിലും സന്ദർശിച്ച് പഠനം നടത്തി സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളും അഡെകിലെ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെട്ട വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചാണ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

സ്വദേശികൾക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മിടുക്കരായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഐഐടി പഠനം യുഎഇയിൽ നടത്താനാകുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും. ഉപരിപഠനത്തിനായി മക്കളെ തനിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതും ഇതോടെ ഒഴിവാക്കാം.

എന്നാൽ 20% സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. ശേഷിച്ച സീറ്റുകൾ പ്രാദേശിക വിദ്യാർഥികൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കും.

