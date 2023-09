അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എംബസിയുടെ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സഞ്ജയ് സുധീർ. സെന്റർ ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു സ്ഥാനപതി. ചർച്ചയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ.വി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, ട്രഷറർ എം.ഹിദായത്തുള്ള, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ബഷീർ, വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഹൈദർ ബിൻ മൊയ്‌ദു, സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി സ്വാലിഹ് വാഫി, മതകാര്യ സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ് ഹാജി, സാഹിത്യ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി യു.കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, കായിക സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Indian Ambassador Sanjay Sudhir offered the Embassy's support to the activities of the Indian Islamic Center.