ദേശാടനക്കിളികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഖത്തർ; പക്ഷി വേട്ടയ്ക്ക് വിലക്ക്

ദോഹ∙ പക്ഷിവേട്ടയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ദേശാടനക്കിളികളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അധികൃതർ. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും തടാകങ്ങളും വർധിച്ചതോടെയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ദേശാടന കിളികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി ഖത്തർ മാറിയത്.

പരിസ്ഥിതിക്കായി ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിലെ വന്യജീവി വികസന വകുപ്പ് മേധാവി അലി സലേഹ് അൽമാരി ഓർമപ്പെടുത്തി. വേട്ടശല്യമില്ലാതെ ശൈത്യകാലം ചെലവിടാനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നതിനാൽ ഇക്കൊല്ലം കൂടുതൽ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. രാജ്യത്ത് ശൈത്യം തുടങ്ങുന്നതോടെ വരും മാസങ്ങളിലായി ദേശാടന കിളികൾ ഖത്തറിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങും. കുടിയേറ്റ പക്ഷികളുടെ സീസൺ വരുന്നത് മുൻനിർത്തിയാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഏതാനും പക്ഷികളെയും വന്യജീവികളെയും വേട്ടയാടുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 2023 ലെ 24-ാം നമ്പർ മന്ത്രിതല ചട്ടം പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഷെയ്ഖ്.ഡോ.ഫലേഹ് ബിൻ നാസർ ബിൻ അലി അൽതാനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൃത്രിമ തടാകങ്ങൾ ദേശാടന പക്ഷികളെ കൂടുതലായും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ ഈ തടാകങ്ങളിൽ വേട്ടയാടുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.

ഏഷ്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് (അൽ ഹുബാറ), യൂറോഷ്യൻ സ്റ്റോൺ-കർല്യൂ (അൽ കർവൻ) എന്നിങ്ങനെ 10 തരം പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വേട്ടയാടലിന്റെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയായി കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നേരത്തെ മാർച്ച് അവസാനം വരെയായിരുന്നു വേട്ടയാടൽ സീസൺ. പരിസ്ഥിതിയെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേട്ടയാടലിന്റെ കാലയളവിൽ സാവധാനത്തിൽ കുറവു വരുത്താനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം

ഖത്തറിൽ വൈൽഡ് റാബിറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനാൽ 2 വർഷത്തേക്ക് ഇവയെ വേട്ടയാടുന്നതിന് പുതിയ ചട്ടത്തിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈൽഡ് റാബിറ്റുകൾ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്നതു വരെ നിരോധനം തുടരും. നാച്ചുറൽ റിസർവുകൾക്കുള്ളിലും വേട്ട നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2002 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് പക്ഷികളെയും വന്യജീവികളെയും വേട്ടയാടുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത്.

English Summary: The new hunting regulation has the goal of attracting migratory birds.