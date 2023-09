ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം നടത്തി

മനാമ∙ ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷവും സിസ്‌കോ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് കോഴ്‌സും സംഘടിപ്പിച്ചു . പൂക്കളവും തിരുവാതിരയും മറ്റു കലാപരിപാടികളും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ-അപ്പ് ഡയറക്ടർ യൂസഫ് യാക്കൂബ് ലോറി വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു. ഡോ അമർജിത് കൗർ സന്ധുവും പങ്കെടുത്തു. ഐ എൽ എ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന ക്യാംപെയിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ബഹ്‌റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വനിതകളും ‘ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷന്റെ’ ഭാഗമാകണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ശാരദാ അജിത്ത് അഭ്യർഥിച്ചു .



അംഗങ്ങൾ മെന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 3 ദിവസത്തെ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കി . ബഹ്‌റൈൻ ബിസിനസ്സ് വുമൺ സൊസൈറ്റി ബോർഡ് അംഗമായ . ഡോറിസ് മാർട്ടിൻ സിസ്‌കോ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് കോഴ്‌സിന് നേതൃത്വം നൽകി. കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ഡയറക്ടർ സക്കറിയ ഹെജ്‌റസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി.

