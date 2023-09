സൗദി പൗരനെ വെടിവച്ച് കൊന്ന പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

റിയാദ്∙ സൗദി പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ വിദേശിയെ വധ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൽമാൻ ബിൻ അൽ ഹർബിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുദൈസിലിനെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയനാക്കിയത്. ഇരയുമായുണ്ടായ വാക്ക് തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതി പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് നെഞ്ചിലും മുതുകിലും നിറയൊഴിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയും അത് മരണ കാരണമാകുകയുമായിരുന്നു.



പ്രതിയെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറ്റം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും റിയാദിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: The suspect who shot and killed a Saudi citizen was executed