മനാമ∙ 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ സംഗമിക്കുന്ന ജ്വല്ലറി അറേബ്യ രാജ്യാന്തര പ്രദർശനത്തിന് നവംബറിൽ ബഹ്‌റൈനിൽ തുടക്കമാകും . ഇതോടെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് 'മിന്നുന്ന നഗരമായി ' ബഹ്‌റൈൻ മാറും. ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ രാജകുമാരന്‍റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നവംബർ 14 മുതൽ 18 വരെ സഖീറിലെ എക്‌സിബിഷൻ വേൾലാണ് പരിപാടി . 5 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഹാളുകളിലാണ് പ്രദർശനം.



ഇൻഫോർമ മാർക്കറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, ജ്വല്ലറി അറേബ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജ്വല്ലറി, വാച്ച് ഇവന്റുകളാണ്, പരിപാടിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി സ്വർണ ,വജ്ര വ്യാപാരികളുടേയും ആഡംബര പ്രേമികളുടേയും മറ്റു സന്ദർശകരുടെയും ഒഴുക്ക് തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 650 ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവന്റ്, ക്ലാസിക്, സമകാലിക ഡിസൈനുകൾ, ഫിനിഷ്ഡ് ആഭരണങ്ങൾ, ടൈംപീസുകൾ, വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ, ക്ലോക്കുകൾ, മികച്ച എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ, ആഡംബര ആക്സസറികൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദർശനമാണ്. ഏഷ്യാ ജ്വല്ലേഴ്‌സ്, ബഹ്‌റൈൻ ജ്വല്ലറി സെന്റർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പ്രശസ്ത വാച്ചുകളും ജ്വല്ലറി ഹൗസുകളും പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബയേഴ്‌സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് കളക്ഷനുകളും ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പീസുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ഈ രാജ്യാന്തര എക്‌സിബിഷൻ മാറുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ജ്വല്ലറി അറേബ്യയുടെ 31-ാമത് എഡിഷനിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ20 ശതമാനം പങ്കാളിത്തത്തവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിസൈനർമാരുടെ പുതിയ ഡിസൈനുകളുടെ പ്രദർശനം,കൂടാതെ ബഹ്‌റൈനിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പവലിയനുകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രദർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പാരമ്പര്യ ഉപകരണങ്ങൾ,ബഹ്‌റൈൻ പേൾ ഡൈവിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രദർശനങ്ങളും പോയ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബഹ്‌റൈൻ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ വൻ ഉണർവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജ്വല്ലറി അറേബ്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി പേർ സന്ദർശിച്ച് വിസിറ്റിങ് പാസുകൾ കരസ്‌ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെന്നപോലെ, ജ്വല്ലറി അറേബ്യ പോലുള്ള വിജയകരമായ പ്രദർശനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻറെ വാണിജ്യ വിജയത്തിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . പ്രാദേശിക റീട്ടെയിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ആഡംബര ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് ഷോപ്പർമാർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന ഒരു ഈവന്റ് കൂടിയാണ് ജ്വല്ലറി അറേബ്യ.

