നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തേടി മലയാളി സംരംഭക സംഘം ബ്രിട്ടനിൽ

ദുബായ് ∙ ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റ് സന്ദർശിക്കാൻ യുഎഇയിലെ ഇന്റർനാഷനൽ പ്രമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ (ഐപിഎ) അംഗങ്ങളായ 50 മലയാളി സംരംഭകർ. സംഘം ഇന്നു ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിൽ എംപിമാരുമായി നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ബ്രിട്ടിഷ് എംപിമാരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് സന്ദർശനം.



തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുകെ സംരംഭകർ, സ്റ്റാർട്ടപ് സ്ഥാപന മേധാവികൾ എന്നിവരുമായും ചർച്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് ബ്രിട്ടിഷ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് കൊമേഴ്സുമായി വ്യാവസായിക, നിക്ഷേപ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഐപിഎ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കും. ലണ്ടൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ, സ്കോട്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബിസിനസ് പഠന യാത്രകൾ, ഫാക്ടറി സന്ദർശനം എന്നിവയുമുണ്ടാകും. നവീന നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതോടൊപ്പം ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുകെയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളും ആരായും.

സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ, ഡോക്‌ലാൻഡ്‌സ്, കാനറി വാർഫ് തുടങ്ങി മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ സ്ഥലങ്ങളിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുമെന്ന് ഐപിഎ ചെയർമാൻ സൈനുദ്ദീൻ ഹോട്ട് പാക്ക് പറഞ്ഞു. യുഎഇയിൽനിന്ന് ആദ്യമായാണ്‌ ഇത്തരമൊരു സംഘം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐപിഎ സ്ഥാപകനും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ എ.കെ.ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. വൈസ് ചെയർമാൻ റിയാസ് കിൽറ്റൺ, ട്രഷറർ സി.എ.ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ട്രാവൽസ് ചെയർമാൻ അഫി അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും.

English Summary: UAE International Promoters Association (IPA) members will discuss investment opportunities with MPs in British Parliament today.