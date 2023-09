എക്സ്പോയ്ക്ക് മൂന്നാഴ്ച മാത്രം 88 രാജ്യങ്ങൾ മേളയ്ക്കെത്തും

ദോഹ∙ എക്‌സ്‌പോ 2023 ദോഹയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഇനി മൂന്നാഴ്ച മാത്രം. 88 രാജ്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര, മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അധികൃതർ.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദോഹയിൽ ചേർന്ന എക്‌സ്‌പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മീഷണർ ജനറൽമാരുടെ ഇന്റർനാഷനൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എക്‌സ്‌പോ ദോഹ കമ്മീഷണർ ജനറൽ ബാദർ അൽ ദഫയാണ് ഇതുവരെ 88 രാജ്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര, മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത്. മിന മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രഥമ എഐ ഹോർട്ടികൾചറൽ പ്രദർശനത്തിനാണ് ദോഹ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

യോഗത്തിൽ സംഘാടന തയാറെടുപ്പുകൾ, സോണുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, സ്‌പോൺസർഷിപ്, വൊളന്റിയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ, സുസ്ഥിരതാ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എക്‌സ്‌പോ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ആധുനിക കൃഷി രീതികളും സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണിതെന്നും ബാദർ അൽ ദഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 6 മാസം നീളുന്ന എക്‌സ്‌പോയിലുടനീളം വിനോദ, സംഗീത പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. സന്ദർശകർക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ രുചിവൈവിധ്യവും ആസ്വദിക്കാം.

അൽബിദ പാർക്കിലെ എക്‌സ്‌പോ വേദിയിൽ ഭൂരിഭാഗം പവിലിയനുകളും സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഹരിത മരുഭൂമി, മികച്ച പരിസ്ഥിതി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അത്യാധുനിക കൃഷി, സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുതുമയും, പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം, സുസ്ഥിരത എന്നിങ്ങനെ 4 പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് എക്‌സ്‌പോ. ഒക്‌ടോബർ 2 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 28 വരെ നീളുന്ന എക്‌സ്‌പോയിലേക്ക് 30 ലക്ഷം സന്ദർശകരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അലങ്കാര പൂന്തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും പൊതു സംവാദങ്ങളിലും തൽസമയ ഷോകളും പങ്കെടുക്കാനും സന്ദർശകർക്കുള്ള മികച്ച അവസരം കൂടിയാണിത്.

English Summary: Expo 2023 Doha is just 3 weeks away.