ദോഹ∙ എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഖത്തർ 2023 ന്റെ ഔദ്യോഗിക ടാഗ്‌ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ വോട്ടിങ്ങിൽ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് മത്സര ടിക്കറ്റും നേടാം. ഏഷ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും (എഎഫ്‌സി) ആതിഥേയരായ ഖത്തറും ചേർന്നാണ് ആരാധകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടാഗ്‌ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്.

11 മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ചുരുക്കപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്. ഇവയിൽ നിന്ന് ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടാഗ്‌ലൈനു വേണ്ടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ഈ മാസം 22 വരെയാണ് സമയപരിധി. ടൂർണമെന്റിന്റെ 100 ദിന കൗണ്ട് ഡൗണിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒക്‌ടോബർ 4ന് എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഖത്തർ 2023 ന്റെ ഔദ്യോഗിക ടാഗ്‌ലൈൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. വോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ജനുവരി 12ന് ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഖത്തറും ലബനനും തമ്മിലുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

ഏഷ്യൻ ജനതയുടെ ഫുട്‌ബോൾ അഭിനിവേശവും വ്യത്യസ്ത സംസ്‌കാരങ്ങളിലുള്ള ആരാധകരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഫുട്‌ബോളിനുള്ള സ്വാധീനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 11 മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അന്തിമ ചുരുക്കപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. എഎഫ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയോ സാമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയോ വോട്ട് ചെയ്യാം. വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക്: https://www.the-afc.com/en/national/afc_asian_cup/slogan_contest_landing_-_eng.html

ജനുവരി 12 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ 7 ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 9 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ. ലുസെയ്ൽ സ്‌റ്റേഡിയമാണ് ഉദ്ഘാടന, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുക.

