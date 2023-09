ഷാർജ ∙ പ്രീ സീസൺ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഷാർജ എഫ്സിയുമായി നടന്ന പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയം. ഷാർജ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 2–1നാണ് ഷാർജ എഫ്സിയെ തോൽപിച്ചത്. ക്ലോസ്ഡ് മത്സരമായതിനാൽ മഞ്ഞപ്പടയുടെ വിജയാരവം കാണാനും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും യുഎഇയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ഡെയ്സുക്കെ സകായിയും പെപ്രയുമാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്. ഡെയ്സുകെ സകായിയുടെ ഫ്രീ കിക്കോടെ ലീഡ് പിടിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പെപ്രയുടെ ഗോളോടെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

15ന് ദുബായ് ഷബാബ് അൽ അഹ്‍ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷബാബ് അൽ അഹ്‍ലി ടീമുമായാണ് യുഎഇയിലെ അവസാന മത്സരം. 9ന് ദുബായിൽ അൽവാസലിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത 6 ഗോളുകൾക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

