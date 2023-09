ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം: 6 മാസത്തിനിടെ കുവൈത്ത് നാടുകടത്തിയത് 18,486 പേരെ

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ ഗുരുതര ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ച 18,486 പേരെ 6 മാസത്തിനിടെ നാടുകടത്തിയതായി കുവൈത്ത്. മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇത്രയും പേരെ നാടുകടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 8 മാസത്തിനിടെ 26 ലക്ഷം പേർ നിയമം ലഘിച്ചു. ഇതിൽ 19.5 ലക്ഷം പരോക്ഷ നിയമ ലംഘനങ്ങളായിരുന്നെന്ന് ഗതാഗത ബോധവൽക്കരണ വിഭാഗം മേധാവി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ നവാഫ് അൽ ഹയ്യാൻ പറഞ്ഞു.

ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതിനും എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷാസേനയെ വിന്യസിച്ച് പരിശോധന കർശനമാക്കും. ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് തലാൽ അൽ ഖാലിദിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി.ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാതെയും യഥാസമയം പുതുക്കാതെയും നിരത്തിലിറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ നിയമലംഘനം പകർത്തി വാഹന ഉടമയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത 34,751 പേരിൽനിന്ന് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പിൻവലിച്ചതായും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Kuwait deported 18,486 expatriates in 6 months for serious traffic offences.