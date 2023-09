മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം; സൗദിയും ഇന്ത്യയും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി

റിയാദ് ∙ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് സൗദി അറേബ്യയും ഇന്ത്യയും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സൗഹൃദപരവുമായ ബന്ധം അനുസ്മരിച്ചു. വിശ്വാസം, പരസ്പര ധാരണ, സഹകരണം, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നിവയാൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

രാഷ്ട്രീയം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സംസ്‌കാരം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുകയും ആഴത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതിൽ ഇരുപക്ഷവും സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സൗദിയിൽ താമസിക്കുന്ന 24 ലക്ഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരെ മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ സൗദി ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഓപറേഷൻ കാവേരിയുടെ കീഴിൽ സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ജിദ്ദ വഴി ഒഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗദി ഭരണഅധികാരികൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തെ ഹജ് വിജയകരമായതിന് സൗദിയെ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഹജ്, ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനത്തിന് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രധാന സ്തംഭമെന്ന നിലയിൽ ഊർജ സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഉൽപ്പാദന, ഉപയോക്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ലോക വിപണികളിലെ ഊർജ വിതരണ സ്രോതസ്സുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയും ലോകത്തിലെ എണ്ണ വിപണികളുടെ സ്ഥിരതയെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ കയറ്റുമതിയിൽ വിശ്വസ്ത പങ്കാളി ആയിരിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത സൗദി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി, ഹൈഡ്രജന്‍ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ മുന്നോട്ടുള്ള സംയുക്ത സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും എണ്ണയെ പെട്രോകെമിക്കലുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കാനും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റിഫൈനറി പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും ആവശ്യകതകളും പ്രാപ്തമാക്കാനും പെട്രോകെമിക്കൽസ് മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ സമ്മതിച്ചു.

English Summary: Saudi Arabia and India issued a joint statement marking the end of Crown Prince Mohammed bin Salman’s visit to the country.