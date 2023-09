സ്റ്റോപ് ബോർഡ് ദുരുപയോഗം: സ്കൂൾ ബസുകൾക്ക് എതിരെ വ്യാപക പരാതി

അബുദാബി ∙ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാർ സ്റ്റോപ്പ് ബോർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി. ബസ് നിർത്താൻ അനുമതിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വാഹനം നിർത്തുന്നതും അപകട സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ ഇറക്കാനും കയറ്റാനും നിശ്ചയിച്ച ഇടങ്ങളിലല്ലാതെ സ്കൂൾ ബസ് നിർത്തുന്നതു പതിവായി. സ്റ്റോപ് ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ മുന്നോട്ടെടുക്കില്ലെന്ന ധൈര്യമാണ് ഇതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ് ബോർഡ് കണ്ടാൽ 5 മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിച്ച് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നാണ് നിയമം. ഇതു അവഗണിച്ചു മുന്നോട്ടെടുക്കുന്ന മറ്റു വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് 1000 ദിർഹം പിഴയും 10 ബ്ലാക് പോയിന്റുമാണ് ശിക്ഷ. നിയമലംഘകരെ പിടികൂടാൻ സ്റ്റോപ് ബോർഡിൽ തന്നെ ക്യാമറയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഈ നിയമത്തിന്റെ മറവിലാണ് ദുരുപയോഗം. പ്രധാന പാതകളുടെ മധ്യത്തിൽപോലും പൊടുന്നനെ ബസ് നിർത്തി കുട്ടികളെ ഇറക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുണ്ട്. ഇത് ഇരു ദിശകളിലുമുള്ള മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ നിയമലംഘനം മൂലം മറ്റു ഡ്രൈവർമാർക്ക് ലഭിച്ച പിഴ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. സ്റ്റോപ് ബോർഡുകൾ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

