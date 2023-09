ഗൾഫ് ടി-20 ചാംപ്യൻഷിപ് നാളെ മുതൽ; ഉയരും ക്രിക്കറ്റ് ആരവം

ദോഹ∙ ടി-20 ഗൾഫ് ക്രിക്കറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് നാളെ തുടക്കമാകുന്നതോടെ രാജ്യം ക്രിക്കറ്റ് ആരവങ്ങളിലേക്ക്. ടീമുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതാദ്യമായാണ് ഗൾഫ് ടി-20 കപ്പിന് ഖത്തർ വേദിയാകുന്നത്.



ഖത്തർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഏഷ്യൻ ടൗണിലെ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പാർക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഖത്തറും കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ബഹ്‌റൈൻ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിങ്ങനെ 6 രാജ്യങ്ങളുമാണ് ഗൾഫ് കപ്പിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകളിൽ മലയാളി താരങ്ങളുമുണ്ട്.

നാളെ വൈകിട്ട് 4ന് കുവൈത്തും സൗദിയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. രാത്രി 8.30ന് ഖത്തറും ബഹ്‌റൈനും തമ്മിലും. റൗണ്ട് റോബിൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ടീമിന് 5 മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഫൈനൽ 23ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടുന്ന 2 ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ എത്തുക. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഒൻപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

മത്സരത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ

∙ നാളെ വൈകിട്ട് 4ന്: കുവൈത്ത്-സൗദി:

രാത്രി 8.30ന്: ഖത്തർ-ബഹ്‌റൈൻ

∙ 16ന് വൈകിട്ട് 4ന്: ഒമാൻ -യുഎഇ

രാത്രി 8.30ന്: ബഹ്‌റൈൻ-കുവൈത്ത്.

∙ 17ന് വൈകിട്ട് 4ന്: ഖത്തർ -ഒമാൻ

രാത്രി 8.30ന്: യുഎഇ-സൗദി

∙ 18ന് വൈകിട്ട് 4ന് : കുവൈത്ത്-ഖത്തർ

രാത്രി 8.30ന്: സൗദി -ബഹ്‌റൈൻ

∙ 19ന് വൈകിട്ട് 4ന്: യുഎഇ-കുവൈത്ത്

രാത്രി 8.30ന്: ഒമാൻ-ബഹ്‌റൈൻ

∙ 20ന് വൈകിട്ട് 4ന്: യുഎഇ-ഖത്തർ

രാത്രി 8.30ന് : ഒമാൻ-സൗദി

∙ 21ന് രാത്രി 8.30ന്: ഖത്തർ-സൗദി

∙ 22ന് വൈകിട്ട് 4ന്: ബഹ്‌റൈൻ- യുഎഇ

രാത്രി 8.30ന്: ഒമാൻ-കുവൈത്ത്.

∙ 23ന് വൈകിട്ട് 7ന് : ഫൈനൽ

English Summary: Gulf Cricket T20 Championship 2023 will start on september 15 in Doha.