ജിദ്ദ അപകടം: ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ് നാലു മാസത്തോളം ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദയില്‍ റോഡിന് കുറുകെ കടക്കുമ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ് നാലു മാസത്തോളം ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ ജിദ്ദ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം തലേക്കുന്നില്‍ സ്വദേശി പ്രശോഭന്‍ സദാനന്ദന്‍ പിള്ളയാണ് സൗദി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെയും ജിദ്ദ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെയും സഹായത്തോടെ നാടണഞ്ഞത്.

ഈ മാസം ഏഴിന് പുലര്‍ച്ചെ ജിദ്ദയില്‍നിന്നു കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്‌ട്രെച്ചറില്‍ എത്തിച്ച രോഗിയെ പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ള ആംബുലന്‍സില്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ച് തുടര്‍ചികിത്സക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ജിദ്ദയില്‍ മക്രോണയിലായിരുന്നു അപകടം. റോഡിന് കുറുകെ കടക്കവെ സൗദി പൗരന്‍ ഓടിച്ച വാഹനമിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങല്‍ എം.പി അടൂര്‍ പ്രകാശ് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ അപകട വിവരം കൊണ്ടുവന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ജിദ്ദ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷമീര്‍ നദ്‌വി കുറ്റിച്ചലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഷിഫ ബവാദി ക്ലിനിക്ക് മലയാളി സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ പ്രസീബും സുഹൃത്തുക്കളും ഇര്‍ഫാന്‍ ആശൂപത്രി സ്റ്റാഫ് റോബിന്‍, മറ്റു മലയാളി നഴ്‌സ്മാര്‍ എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്കും സഹായമായി നിലകൊണ്ട എംബസിയുടേയും കോണ്‍സുലേറ്റിന്റേയും അധികൃതര്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ക്കും പ്രശോഭന്‍ പിള്ളയുടെ കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു.

English Summary: Jeddha Accident: Thiruvananthapuram Native, undergoing treatment for 4 months due to serious injuries was brought home