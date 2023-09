ഇത് ആഗോള താപനമല്ല, 'ആഗോള ജ്വലനം'; ഉരുകുന്ന ഭൂമിക്ക് കുളിനീരേകുമോ കോപ്28 കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി– മലയാളി വിദഗ്ധൻ വിലയിരുത്തുന്നു

ദുബായ് ∙ ലോക കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇൗ മലയാളിക്കും പറയാനുണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയായ കോപ്28 (Cop 28) ദുബായ് എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബര്‍ 12 വരെയാണ് നട‌ക്കുക. യുഎഇ ഇതുവരെ ആർജിച്ചെടുത്ത അഭൂതപൂർവമായ പുരോഗതിയുടെ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് ഈ വർഷം ആതിഥ്യം അരുളുന്നത്. പരിസ്ഥിതി– കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ആലപ്പുഴ ചാരുംമൂട് സ്വദേശി ഡോ.ഷാജു ജമാലുദ്ദീൻ കോപ്28ന് മുന്നോടിയായി മനോരമ ഒാൺലൈനോട് സംസാരിക്കുന്നു:

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ജൂലൈ മാസമാണ് ഇൗ വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയത്. കേരളത്തിലെ കാലവർഷത്തിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റവും ജീവിതത്തിലെ പുത്തനനുഭവമായിത്തീർന്നു. ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപിന് ഭീഷണി ആകുന്നു. ആഗോള താപനം അല്ല 'ആഗോള ജ്വലനം' ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അബുദാബിയിലെ തൻ്റെ വില്ലയ്ക്ക് മുകളിലെ ഫാമിൽ ഡോ.ഷാജു ജമാലുദ്ദീൻ. ചിത്രം: supplied

മറ്റ് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടികളിൽ നിന്ന് കോപ് 28 വ്യത്യസ്തം

ഒന്നാമതായി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമം ഏറിയ കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ദുബായിലെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന പലതും കോപ്28 ൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചകോടിയുടെ അജണ്ട നിർണയിക്കുന്നതിൽ നൽകിയ ജനപങ്കാളിത്തം, അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൾപെടെ 100 ' യുവ അംബാസഡർമാർ', വനിതളുടെ ശക്തമായ പ്രാതിനിധ്യവും നേതൃത്വവും ഒക്കെ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം. കോപ് 28 എല്ലാവരുടെയും ഉച്ചകോടി ആണെന്നുള്ള നിലപാടും ഈ സമ്മേളനത്തെ തികച്ചും വേറിട്ടതാക്കുന്നുണ്ട്.

ആതിഥേയ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സംഘാടനത്തിലും പ്രയോഗ വൽകരണത്തിലും മാത്രമല്ല യുഎഇ മികച്ച മാതൃക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരത എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നടപ്പാക്കുന്ന ഈ വർഷം തന്നെ യുഎഇ സുസ്ഥിരതയില്‍ ഊന്നിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ മാതൃകകൾ നടപ്പാക്കി ലോകത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനുള്ള അതിന്റെ കരുത്തും പ്രാപ്തിയും ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 'സിറോ എമിഷൻ ബൈ 2050 (Zero Emission by 2050') അടക്കമുള്ള മാതൃകാ പദ്ധതികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കോപ് 28 ൽ ഭാഗഭാക്കാകാം?

ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ - യുഎഇ വ്യാപാരം 2030 ൽ 100 ബില്യൻ ഡോളർ ആകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊൾ മൂന്നര ദശ ലക്ഷം കവിഞ്ഞു.യുഎഇയെ പോറ്റമ്മയായി കരുതുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോപ് 28 ന്റെ ഭാഗമാകാം. ഈ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി ' എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ' ആഗോള സമ്മേളനം ആയി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യകിച്ചും. സ്കൂളുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ ക്ലബുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ് പേജുകളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം; കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃക

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കലും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പരസ്പര പൂരകങ്ങൾ ആണ്. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള, സുസ്ഥിരമായ പുതു കേരള സൃഷ്ടി നാം നടപ്പാക്കുകയാണല്ലോ. ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ ' നവ കേരള ' സൃഷ്ടിപ്പിനുള്ള പദ്ധതികൾ ലോകത്തിന് കേരളം നൽകുന്ന പുതിയ മാതൃകയാവും.

ഒപ്പം, ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നേതത്വത്തിൽ ആവാസ വ്യസ്ഥയ്ക്ക് പുതു ജീവൻ നൽകുവാനും ഗ്രാമീണ മേഖലകളുടെ ശാക്തീകരണവും കൂടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന റെസ്പോണ്‍സിബിൾ ടൂറിസം (Responsible Tourism), അഗ്രി ടൂറിസം നെറ്റ് വർക് (Agri Tourism Network), ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് (Destination Challenge) എന്നീ പദ്ധതികളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ കൂടി ഉതകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികൾ എന്ന നിലയിൽ വരും ദിനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

നാട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സമിതി (Bio Diversity Management Committee - BMC) യിൽ അംഗമാണ്. ബിഎംസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു 'മോഡൽ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക്' വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ റെയിൻബോ വാട്ടർ ഫാൾസ് ആൻഡ് ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് ( Rainbow Water Falls and Eco Tourism Project) ആവാസ വ്യവസ്ഥ, തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തദ്ദേശീയമായ ജനസുകളുടെ സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി ടൂറിസം ഡിപ്പാട്മെന്റ്, 'ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്' പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഗ്രി ടൂറിസം നെറ്റ് വർക് പ്രോജക്ട് ആയ സ്പ്രിങ്ഡേൽ ഇക്കോ ഫാംസ് ആൻഡ് ഗാർഡ‍ൻസ് (Springdale Eco Farms and Gardens) സ്വന്തമായുള്ള സംരംഭം ആണ്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചും വിവിധ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഈ സെഞ്ചുറിയൻ ഫാം ഉടനെ തന്നെ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകും.

ഉച്ചകോടി ഒരു പ്രതീക്ഷ

രാഷ്ട്ര പിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് കാട്ടിയ മഹത്തായ മാനുഷിക നന്മയുടെ പാരമ്പര്യവുമായി, എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ചേർത്ത് നിർത്തി, തികച്ചും അഭിനന്ദനീയം ആയ സംഘടനാ മികവിലൂടെ യുഎഇ ആതിത്ഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ, ' വെന്തുരുകുന്ന ഭൂമിക്ക് കുളിർ നീർ പകരുന്ന ' തീരുമാനങ്ങളും സുസ്ഥിരമായ പദ്ധതികളും അവ സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

അനുഗൃഹീത നാടായ യുഎഇയു ടെ രാഷ്ട്ര പിതാവ് ആയ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ ആണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും പച്ചപ്പാർന്ന സൗന്ദര്യ വൽക്കരണത്തിനും അതോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മുൻ നിർത്തിയുള്ള കാർഷിക പുരോഗതിക്കും അടിത്തറ പാകിയത്. ' Give me Agriculture, I will ensure you a Civilization ' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഏതാണ്ട് 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അത് മൂലമുണ്ടാവുന്ന ദുരിതങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയകളും ഈ രാജ്യം കൈകൊണ്ടും

അബുദാബി റിജൻ സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷനൽ പ്രസിഡന്റും ആലപ്പുഴ സ്പ്രിങ്ഡേയ്ൽ ഇക്കോ ഫാംസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് സിഇഒയും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ഡോ.ഷാജു ജമാലുദ്ദീൻ. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി, കുടുംബജീവിതം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിങ് ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീവാതീ എന്ന അറബിക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

