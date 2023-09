കൊച്ചി∙ ഫിനാൻഷ്യൽ രം​ഗത്ത് ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിയ യുഎഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന് ചരിത്ര നേട്ടം. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലായി ഫിനാൻഷ്യൽ രം​ഗത്ത് പ്രശസ്തമായ ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന്റെ 300 മത്തെ ​ശാഖ ദുബായിലെ അൽ റിഗായിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. യുഎഇയിലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അംബാസിഡർ സാദ് കച്ചാലിയാണ് 300മത്തെ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. യു എ ഇ യിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് കൗൺസിൽ ജനറൽ റെനാറ്റോ എൻ ഡ്യുനാസ് ജൂനിയർ, ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദീബ് അഹമ്മദ്, മറ്റ് സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.



യുഎഇയിലെ 96 മത്തെ ശാഖയാണ് ഇത്. ഫിനാൻഷ്യൽ രം​ഗത്ത് 14 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിലാണ് 10 രാജ്യങ്ങളിലായി 300 മത്തെ ശാഖയുമായി ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നത്. ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന്റെ നാഴിക കല്ലാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാനാകട്ടെയെന്നും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അംബാസിഡർ സാദ് കച്ചാലിയ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യാതിർത്തി കടന്നുള്ള പണമിടപാട് രം​ഗത്തിന് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് പോലെയുളളവയുടെ പ്രവർത്തനം ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ 14 വർഷം കൊണ്ട് യു എ ഇയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും നേട്ടം കൊയ്ത ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന് ഇതിനകം മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത യു എ ഇ യിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് കൗൺസിൽ ജനറൽ റെനാറ്റോ എൻ ഡ്യുനാസ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു. 300 ശാഖകൾ എന്ന നേട്ടത്തിലെത്തിയ ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സിന് ഇനിയും കൂടുതൽ നേട്ടത്തിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

300 മത്തെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഭിമാനകരമായി താൻ കാണുന്നുവെന്ന് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് എം.ഡി അദീബ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. രാജ്യഅതിർത്തി കടന്നുള്ള പണമിടപാട് രം​ഗം വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കൂടെ നിന്ന, ഉപഭോക്താക്കൾക്കും, ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പാർട്ണർമാർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഉപഭോക്താൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയാണ് ഇത് പോലെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രചോദനമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2009 ൽ അബുദാബി ആസ്ഥാനമായാണ് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ​ആ​ഗോള സാമ്പത്തിക രം​ഗത്തെ ചാലക ശക്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയും, വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങൾ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ, ഫോറിൻ മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്, മൈക്രോഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിം​ഗ്സ് സേവനം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Historic achievement for Lulu Financial Holdings; 300th branch opened in Dubai