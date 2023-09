അബുദാബിയിൽ വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ച കോട്ടയം സ്വദേശിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നാട്ടിൽ

അബുദാബി ∙ അബുദാബിയിൽ വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ച കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം കോരുത്തോട് (പുളിന്താനംപടി) സ്വദേശി പെരുമണ്ണിൽ ടിറ്റി തോമസിന്റെ (25) മൃതദേഹം ഇന്നു രാവിലെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കും.

രാവിലെ 11ന് വീട്ടിൽ പൊതുദർശനം. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് കോരുത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിൽ. യാസ് ഐലൻഡിലെ ഭൂഗർഭ പാതയിൽ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. സിറിയൻ പൗരൻ ഓടിച്ച വാഹനം ഇടിച്ച് തെറിച്ചുവീണ ടിറ്റി തൽക്ഷണം മരിച്ചു. തത്‍വീർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക എൽഎൽസിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷനായിരുന്നു.

തോമസിന്റെയും മേരിയുടെയും മകനാണ്. ടിറ്റുവിന്റെ സഹോദരി ലിറ്റി തോമസും 10 വർഷം മുൻപ് വാഹനാപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്. സഹോദരൻ: ടിബിൻ.

English Summary: Titty thomas funeral will be conducted on today