‘ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകള്‍ അടിയന്തരമായി നികത്തണം’

മനാമ∙ ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ ബഹ്‌റൈനിൽ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ട്യൂഷന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നും യുണൈറ്റഡ് പാനൽ (യു പി പി) ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരുടെ അഭാവം മൂലം ക്ളാസ്സുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയും വിഷമങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള അധ്യാപകരെ ഉടന്‍ തന്നെ നിയമിക്കണം.



പാഠ്യ വിഷയങ്ങള്‍ എടുത്തു തീര്‍ക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരെ മെഗാ ഫെയര്‍ പോലുള്ള ഭാരിച്ച ജോലികള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത് കാരണമാണ് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നത്. കൊച്ചു കുട്ടികള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പല ബസ്സുകളിലും ക്ളാസ്സ് റൂമുകളിലും എയര്‍കണ്ടീഷണറുകള്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ചു.യു.കെ. അനിൽ, ബിജു ജോർജ്, ഹരീഷ് നായർ, ജാവേദ് പാഷ, എഫ്.എം.ഫൈസൽ, ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ, തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവര്‍ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു .

English Summary: Vacancies of Indian school teachers should be filled immediately