വിശ്വകലാരത്ന പുരസ്ക്കാരം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് സമ്മാനിക്കും

മനാമ∙ ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും സമാജത്തിന്‍റെ ദീർഘകാല സഹയാത്രികനുമായിരുന്ന എം.പി. രഘുവിന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ വിശ്വകലാരത്ന അവാർഡ് പ്രമുഖ ഗാനരചിതാവും സംവിധായകനുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സമാജം പ്രസിഡൻ്റ് പി.വി.രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.



ഇന്ന് നടക്കുന്ന സാംസ്ക്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ സാംസ്ക്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്ക്കാരം സമ്മാനിക്കുക. ജയശങ്കർ വിശ്വനാഥൻ വിശിഷ്ടാഥിതിയായിരിക്കും. കേരളീയമായ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ സവിശേഷ സൗന്ദര്യം രചനകളിലും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും മൗലിക പ്രതിഭക്കൊണ്ട് മലയാള ഭാഷാ സംസ്ക്കാരിക മേഖലകൾക്ക് നൽകിയ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പുരസ്ക്കാരത്തിന് അർഹനായത്. പിന്നണി ഗായിക ചിത്രയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

