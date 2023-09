കലാപബാധിത മേഖലകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കണം: ഷെയ്ഖ മോസ

ദോഹ∙ കലാപബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ എബൗവ് ഓൾ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഇഎഎ) അധ്യക്ഷ ഷെയ്ഖ മോസ ബിൻത് നാസറിന്റെ ആഹ്വാനം. കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച രാജ്യാന്തര ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. യുദ്ധമേഖലകളിലായാലും അഭയാർഥികളാകാൻ നിർബന്ധിതരായാലും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സ്‌കൂളുകളും സർവകലാശാലകളും പഠനത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ഇടങ്ങളാകണം. സ്വപ്‌നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത്.



വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും മുൻഗണന നൽകാനും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നും ഷെയ്ഖ മോസ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Sheikha Moza bint Nasser announces new youth advisory group to protect education from attack.