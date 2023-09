ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ശ്രാവണോത്സവം 17ന്

ഷാർജ ∙ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷം (ശ്രാവണോത്സവം) 17ന് ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടക്കും. ഉദ്ഘാടനം രാവിലെ 9.30ന്. ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ, എ.എം ആരിഫ് എംപി, എംഎൽഎമാരായ ടി.വി ഇബ്രാഹിം, റോജി ജോൺ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ഉത്തംചന്ദ്, അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരി അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഹമദ് അൽ മിദ്ഫ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും. 18,000 പേർക്ക് ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെണ്ട, പഞ്ചാരി മേളം, ശിങ്കാരിമേളം, കഥകളി, പുലിക്കളി, തെയ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പുറമെ പിന്നണി ഗായകൻ നജീം അർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീത പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. പ്രവേശനം പാസ് മൂലം. പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വൈ.എ റഹീം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.വി നസീർ, ടി.കെ ശ്രീനാഥൻ, മാത്യു ജോൺ, മനോജ് വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Shravanotsavam will be held on 17th at Sharjah expo centre.