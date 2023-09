യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അമീർ പങ്കെടുക്കും

ദോഹ∙ ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന 78-ാമത് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി പങ്കെടുക്കും. ഈ മാസം 19ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ അമീർ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. Emglish Summary:Amir to chair Qatar's delegation to 78th session of United Nations.