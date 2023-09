സ്തനാർബുദം: പുതിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഖത്തർ

ദോഹ∙ സ്തനാർബുദ നൂതന ചികിത്സയ്ക്കായി പുതിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) തയാറെടുക്കുന്നു. എച്ച്എംസി ദേശീയ അർബുദ പരിചരണ-ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് പുതിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്തനാർബുദം ആഗോള തലത്തിൽ അർബുദ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 'എൻഹെർടു (ENHERTU) എന്ന പുതിയ മെഡിസിൻ എച്ച്ഇആർ-2 പോസിറ്റീവ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് നൂതന ചികിത്സാ അവസരമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാനമായ മരുന്നാണിതെന്ന് സ്തനാർബുദ ക്ലിനിക്കൽ ലീഡറും ഹെമറ്റോളജി-ഓങ്കോളജി സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റുമായ ഡോ.അൽ ബാദർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Hamad Medical Corporation to use new breast cancer targeted medicine.