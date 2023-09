സൗദി ദേശീയ ദിന ആഘോഷങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നു

ദമാം∙ സൗദി അറേബ്യയുടെ 93-ാമത് ദേശീയ ദിന ആഘോഷങ്ങൾ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദമാം ലേബർ ഓഫീസിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസി, കോൺസുലേറ്റ് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി.ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു, നേടുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത്തവണ ദേശീയ ദിനത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത്. ദമാമിൽ നടത്തുന്ന ആഘോഷത്തിൽ അണിചേരുന്ന പൗരന്മാരുടെയും വിദേശികളുടേയും പങ്കാളിത്തം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്.



ദമാമിലെ ലേബർ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ഒമൈർ അൽ സഹ്‌റാനി ദമാമിൽ നടത്തുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ആസൂത്രണം ചർച്ച ചെയ്തു.വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സമൂഹത്തിന് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു.

93-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷം സൗദികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ദമാമിൽ താമസിക്കുന്നവരും, അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി തൊഴിൽ ബന്ധമുള്ളവരുമായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം നല്ല സഹകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അൽസഹ്‌റാനി വിശദീകരിച്ചു.

സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നേരിട്ടോ, അവരുടെ എംബസികളുടെ പ്രതിനിധികൾ മുഖേനയോ എല്ലാവരെയും സേവിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ദമാം ലേബർ ഓഫീസിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരാൻ നൽകിയ ക്ഷണത്തിന് പങ്കെടുത്ത വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസി,കോൺസിലേറ്റ് പ്രതിനിധികൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ദമാമിൽ നടത്തിയ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ പങ്കു ചേർന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹമായിരുന്നു.ഇത്തവണയും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ.

English Summary: The meeting was held to coordinate the Saudi National Day celebrations