റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. 35.5 കിലോ കഞ്ചാവും 2,090 ലഹരി ഗുളികകളുമായി 3 സൗദി പൗരന്മാരെ റിയാദ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലഹരി ഇടപാടു നടത്തുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം 1910, 114208417 നമ്പറിലോ 1910@zatca.gov.sa ഇമെയിലിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Three arrested for drug dealing in Riyadh.