റിയാദ്∙ റിയാദിൽ വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ഗതാഗത തടസമുണ്ടാക്കി ഫോട്ടോയെടുത്ത മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. റിയാദിലെ തഖസ്സുസി റോഡില്‍ മൂന്നു ട്രാക്കിലും ഓരോ കാര്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുത്ത മൂന്നു പേരെയാണ് റിയാദ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



ഏതാനും ദിവസമായി ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ കാറുകള്‍ റോഡില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടതോടെ പിന്നീട് വന്ന കാറുകളെല്ലാം ഇവരുടെ പിന്നില്‍ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ റോഡില്‍ തടസമുണ്ടായി. രണ്ടുപേരാണ് ഫോട്ടോയെടുത്തത്. പിടിയിലായവരില്‍ ഒരാള്‍ യെമനിയും മറ്റൊരാള്‍ സൗദി പൗരനുമാണ്.

English Summary: Three people were arrested for blocking vehicles and taking pictures in Riyadh