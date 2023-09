ദുബായ് ∙ നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇൗ മാസം 29ന് യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയുള്ള അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: Holiday announced for private sector on occasion of Prophet's birthday