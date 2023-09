സൗദിയിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ

ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ പ്രാദേശികമായി പൊടിക്കാറ്റും മണൽക്കാറ്റും നിരീക്ഷിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.

ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക വഴി മേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കാനാകും. ഈ രംഗത്തുള്ള പുരോഗതി പൊടിക്കാറ്റിനെയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെയും നേരിടാനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളെടുക്കാനും അതിനാവശ്യമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Saudi National center of meteorology plans to import machinery and equipment for monitoring and forecasting dust storms and sandstorms.