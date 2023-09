നാലാമത് സൗദി മാരിടൈം കോൺഗ്രസ് സെപ്റ്റംബർ 20നും 21നും

ദമാം∙ സൗദിയുടെ ഷിപ്പിങ്, ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലകളിലേക്ക് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന 4-ാമത് സൗദി മാരിടൈം കോൺഗ്രസ് സെപ്റ്റംബർ 20-21 തീയതികളിൽ ദഹ്റാൻ എക്സപോയിൽ നടക്കും. സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നയ പരിഷ്കാരങ്ങളും നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഷിപ്പിങ് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സൗദിയിലേക്കാണ്. 4-ാമത് മാരിടൈം കോൺഗ്രസ്സ് ഈ മേഖലയിലെ വളരുന്ന അവസരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയിലേക്കും അതിവേഗം വളരുന്ന നാവിക വ്യവസായ, ലോജിസ്റ്റിക് സാധ്യതകളിലേക്കുമാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക.

ആഭ്യന്തര തുറമുഖങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയും വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള വിശാലമായ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സമുദ്ര ഗതാഗത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ പുരോഗതിയെന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായ സിയാറ്റ്രേഡ് മാരിടൈം ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ക്രിസ് മോർലി പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യയെ പ്രമുഖ പ്രാദേശിക ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുകയെന്ന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ 2023-27 ൽ സമുദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ് അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമഗ്രവും സൗജന്യവുമായ കോൺഫറൻസ് പരിപാടിയിലൂടെ വിഷൻ 2030 നെക്കുറിച്ചും കപ്പൽചരക്ക് ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

സൗദി മാരിടൈം ലോജിസ്റ്റിക്‌സിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ തുറമുഖ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് എണ്ണ ഇതര വളർച്ചയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ്. ഉൾനാടൻ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ഹബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെയും റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും, 2030-ഓടെ രാജ്യത്തിന്റെ വാർഷിക കണ്ടെയ്‌നർ ത്രൂപുട്ട് 40 ദശലക്ഷം ടിഇയു ആയി നാലിരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു വ്യവസായ, മുഖ്യ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രധാന വ്യവസായ മുഖങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.

2 ദിവസത്തിലുടനീളം പാനൽ സെഷനുകൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൂടാതെ ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെന്റ്, സമുദ്ര പഠനം; രാജ്യത്തിനായുള്ള സമുദ്ര വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മെഗാ പദ്ധതികളിലേക്ക്; കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിംഗ് & ടാങ്കർ ചരക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്, ഓഫ്‌ഷോർ, മാരിടൈം ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. സൗദി മാരിടൈം കോൺഗ്രസ് 2023 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എക്സിബിഷനിലേക്കും കോൺഫറൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. Saudi Maritime Congress 2023 (visitcloud.com)

English Summary: 4th Saudi Maritime Congress will held at the Dhahran Expo.