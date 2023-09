ജിദ്ദ ∙ വിമാനം റദ്ദാക്കൽ, വൈകൽ, ലഗേജിന് കേടുപാടുകൾ, കിട്ടാൻ കാലതാമസം, നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ 2021–2022 കാലയളവിൽ 5.8 കോടി റിയാൽ (128.64 കോടി രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായി സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.



English Summary: Saudi airlines paid SR58 million in compensation for passengers in two years.