വിസ്മയ കാഴ്ച്ചകൾ സമ്മാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സൗദി; ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന് ഇനി മൂന്ന് നാൾ മാത്രം

റിയാദ്∙ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു, നേടുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 93-ാമത് ദേശീയദിനം ഇത്തവണ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ. പ്രധാന വീഥികളും റോഡുകളും, സ്ഥാപനങ്ങളും, കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് ദേശീയ ദിനം വിളിച്ചോതുന്ന ഹരിത വർണ്ണ ദേശീയ പതാകകൾ പാറിപറക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് .



രാജ്യമെങ്ങും പൗരാണികതയും പ്രൗഡിയും പാരമ്പര്യവും പ്രകടമാക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളുടെ വിശാദംശങ്ങൾ സൗദി വിനോദ അതോറിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി. പോയകാലത്തിന്റെ ആഘോഷവും സമൃദ്ധിയേറിയ ഭാവി കാലത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരോ പരിപാടിയും വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും മികച്ച കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കാണ് ദേശീയദിനത്തിൽ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും വിനോദ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

∙ ആകാശത്ത് ദേശീയ പതാകയുമായി വി റേസ് ഡ്രീംസ്

ഈ മാസം 23ന് റിയാദ്, തായിഫ്, അൽബാഹ, അസീർ, തബൂക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേശീയ പതാകയും വഹിച്ച് സൈനിക, സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾ ‘വി റേസ് ഡ്രീംസ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തും.ബുധനാഴ്ച ജിദ്ദയുടെ വടക്കുഭാഗത്തെ കോർണിഷിലും ഇതേപോലുള്ള പ്രകടനം നടക്കും.

ഈ മാസം 27ന് അൽ കോബാർ കോർണിഷിലും പ്രകടനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ ഗവൺമെന്റ്, സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ പങ്കാളികളാകും.

റോയൽ ഗാർഡ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, നാഷനൽ ഗാർഡ് മന്ത്രാലയം, സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി, ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, എയർപോർട്ട് കമ്പനികൾ, സൗദി എയർ നാവിഗേഷൻ സർവിസസ് കമ്പനി, സൗദി ഏവിയേഷൻ ക്ലബ്, സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസ്, ഫ്ലൈനാസ്, റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ കോർപറേഷൻ എന്നിവ ആഘോഷപരിപാടികളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കും. ദേശീയദിനത്തിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ സൗദി ചാനലിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ സൈനിക പരേഡ്- ഏ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദ നേഷൻ 2

വിവിധ സൈനിക യൂണിറ്റുകളും കുതിരപ്പടയും, സൈനിക വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമേറിയ സൈനിക പരേഡ് നടത്തും. റോയൽ ഗാർഡ്, നാഷനൽ ഗാർഡ്, ബോർഡർ ഗാർഡ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സംഗീത ബാൻഡുകളും പരേഡിന് അകമ്പടിയായുണ്ടാവും. ഏറെ ശ്രദ്ധയമായ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ദേശീയദിന ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ വിജയവും, മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തത്തിനെയും തുടർന്നാണ് ഏ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദ നേഷൻ 2 എന്ന പരിപാടി ഈ വർഷവും നടത്തുന്നത്.

ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വിവിധ പരിപാടികളുമായി പങ്കെടുക്കും. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാരംഗത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വികസനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ മാസം 21 മുതൽ 24 വരെ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി റിയാദ് ഫ്രൻഡ് ഏരിയയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്.

∙ 15 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം

ആകാശത്ത് വർണ്ണ വിസ്മയ ദീപകാഴ്ചകൾ വിരിയിച്ച് 15 ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തും. റിയാദിലെ ബൊളിവാർഡ് സിറ്റി, ജിദ്ദയിലെ പ്രൊമെനേഡ്, ദമാമിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല പാർക്ക്, നോർത്തേൺ കോബാർ കോർണിഷ്, അൽഹയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല പരിസ്ഥിതി പാർക്ക്, ബുറൈദയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല നാഷനൽ പാർക്ക്, അബഹയിലെ അൽഫാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ അൽസദ്ദ് പാർക്ക്, മദീനയിലെ കിങ് ഫഹദ് സെൻട്രൽ പാർക്ക്, ഹായിൽ അൽസലാം പാർക്ക്, തബൂക്കിലെ അൽനദീം സെൻട്രൽ പാർക്ക്, അൽബാഹയിലെ അമീർ ഹുസാം പാർക്ക്, സകാകയിലെ അൽജൗഫ് അമാനത്ത് പാർക്ക്, ജിസാനിലെ കോർണിഷ് റോഡ് വാക്ക്‌വേ, നജ്റാനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹൗസിങ് പാർക്ക്,തായിഫ് കിങ് അബ്ദുല്ല പാർക്ക്, അറാർ വാട്ടർ ടവർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കരിമരുന്നു പ്രയോഗം.

∙ റിയാദിലെ ആകാശത്ത് ഡ്രോൺ ഷോ ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ്.

23ന് രാത്രി ഒമ്പതിന് റിയാദ് ബൊളിവാർഡ് സിറ്റിക്ക് സമീപമാണ് ആകാശത്ത് ഡ്രോണുകൾ വിസ്മയ കാഴ്ച തെളിയിക്കുന്നത്. സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെയും ചിത്രങ്ങളും ദേശീയപതാകയുമാണ് ലേസർ രശ്മികളാൽ ആകാശത്ത് ഡ്രോണുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്.

വസ്ത്ര,വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാളുകളിലുമൊക്കെ ദേശീയ ദിനത്തിൽ അണിയാനുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന തുണിത്തരങ്ങളും, പതാകകളും,തൊപ്പികളും, കലാരൂപങ്ങളും,അലങ്കാര സാമഗ്രികളും. കൗതുക വസ്തുക്കളുമൊക്കെ ഇടം പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളും ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അൽ കോബാർ കോർണീഷിൽ നടന്ന ദേശീയദിന ഡ്രിൽ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരും ആവേശത്തോടെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്.

