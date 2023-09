ദുബായ് ∙ ക്രിപ്‌റ്റോ വെയ്‌ൽസ് മീറ്റിങ് പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐതിഹാസിക പരിപാടി ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 25 വരെ നടക്കും. 120 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 7,000 സന്ദർശകർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ആഗോള ക്രിപ്‌റ്റോ നിക്ഷേപകർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ, ഡെവലപ്പർമാർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവർ 11-ാമത് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈഫ് ഫോറത്തിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയുടെയും വെബ്3യുടെയും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ ദുബായിൽ ഒത്തുചേരും

വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാനും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും https://blockchain-life.com/asia/en/?utm_campaign=onmanorama#tickets-row ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നൂതന കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള 80-ലധികം ലോകപ്രശസ്തർ അവരുടെ ആശയങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും പങ്കിടും. പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രമുഖർ:

ജസ്റ്റിൻ സൺ (ട്രോണിന്റെ സ്ഥാപകൻ)

യാറ്റ് സിയു (അനിമോക്ക ബ്രാൻഡുകളുടെ സഹസ്ഥാപകനും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനും)

ഡോ. മർവാൻ അൽസറൂനി (ദുബായ് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സെന്റർ സിഇഒ)

ഇയോവിൻ ചെൻ (ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് സിഇഒ)

സെർജി ഖിത്രോവ് (ലിസ്റ്റിങ് ഡോട്ട് ഹെൽപ്, ജെറ്റ്സ് ഡോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈഫ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകൻ)

ഷിൻഷി വാങ് (ലിറ്റ്കോയിൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ)

നിശ്ചൽ ഷെട്ടി (ഷാർഡിയം, വസീർഎക്‌സ് എന്നിവയുടെ സിഇഒ)

അലക്സാണ്ടർ ചെഹാഡെ (ബിനാൻസ് FZE ദുബായുടെ ജനറൽ മാനേജർ)

ഫ്രെഡ് തീൽ (മാരത്തൺ ഡിജിറ്റൽ ഹോൾഡിങ്ങിസിന്റെ ചെയർമാനും സിഇഒയും)

പ്രതീക്ഷകൾ

> എക്‌സ്‌പോയില്‍ 130-ലധികം പ്രമുഖ കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കും (വാട്ട്സ്മൈനർ, കനാൻ, ഒകെഎക്സ്, കുകോയിൻ, ബിറ്റ്മെയിൻ, ബിറ്റ്ഡീർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ)

> വിവിധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള്‍ക്ക്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപകര്‍ക്കു മുന്നിൽ പ്രസന്റേഷൻ നടത്താനുള്ള അവസരം.

> ക്രിപ്‌റ്റോ വ്യവസായത്തിലെ കോൺടാക്റ്റുകളും അവസരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്പ് - നെറ്റ്‌വർക്കിങ് 2.0.

> സ്പീഡ് നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങും നിരവധി ഫോർമാറ്റുകളും പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം

> മികച്ച ലോക ക്ലബുകളിലൊന്നിലെ ലെജൻഡറി ആഫ്റ്റർപാർട്ടി

> ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര അവാർഡുകളിലൊന്ന് - ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈഫ് അവാർഡ് 2023

> മറ്റു നിരവധി ഇവന്റുകൾ

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രെമോ കോഡ് Manorama10 ഉപയോഗിക്കാം

English Summary: Crypto Whales Meeting Point on October 24 to 25 in Dubai