വെള്ളത്തിനടിയിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മസ്ജിദുമായി ദുബായ് ; അടുത്ത വർഷം സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കും

വെള്ളത്തിനടിയിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മസ്ജിദുമായി ദുബായ് ; അടുത്ത വർഷം സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കും

A rendering of the exterior of a floating mosque to be built on Dubai Water Canal. photo: Dubai Islamic Affairs and Charitable Activities Department