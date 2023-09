കുവൈത്തിലെ വിദേശികളിൽ 30.2% പേരും ഇന്ത്യക്കാർ

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കുവൈത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 174 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 24.3 ലക്ഷം വിദേശികളിൽ 30.2% പേരും ഇന്ത്യക്കാർ. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം 28.77 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ആധിപത്യം.

English Summary: Statistics revealed that 30.2% of foreigners in Kuwait are Indians.