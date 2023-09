കോപ് 28 കൗണ്ട്ഡൗൺ സെഷൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ മാസം 26 മുതൽ

ദുബായ്∙ ദുബായ് എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ ഈ വർഷം നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 12 വരെ നടക്കുന്ന കോപ്–28(യുഎൻ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ്) ന്‍റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ സെഷൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ മാസം 26 മുതൽ 30 വരെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിൽ (എംഒടിഎഫ്) ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ‘കാലാവസ്ഥാ ഭാവി വാര’ത്തിന്റെ സമാപന വേളയിൽ ഈ പ്രത്യേക സെഷൻ നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വ്യവസായ–നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യാ മന്ത്രിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ യുഎഇ സ്പെഷ്യൽ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുമായ ഡോ.സുൽത്താൻ അഹമദ് അൽ ജാബർ നേൃത്വം നൽകും. ‍‌‌കോപ്28 യുഎൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹൈലെവൽ ചാംപ്യനും ഐയുസിഎൻ പ്രസിഡന്‍റുമായ റസാൻ ഖലീഫ അൽ മുബാറക് സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ നടക്കുക.



ദുബായ് എക്സ്പോ സിറ്റിയിലെ കോപ് 28 ഓഫിസ് Image Credit: Supplied

ഈ പരിപാടിയില്‍ 30 സെഷനുകൾ അരങ്ങേറും. ഇതിൽ 20 പൊതു പരിപാടികളാണ്. കൂടാതെ, ആറ് ശിൽപശാലകൾ, കാലാവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രദർശനമുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പരിപാടികൾ, പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി ഫൊട്ടോഗ്രഫി പ്രദർശനം, ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ് മജ്​ലിസ് എന്നിവയും നടക്കും. യുഎഇ ഇതുവരെ ആർജിച്ചെടുത്ത അത്ഭുതപൂർവമായ പുരോഗതിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് ഈ വർഷം ആതിഥ്യം അരുളുന്നത്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഉച്ച കോടികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന പലതും കോപ്28 ൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചകോടിയുടെ അജണ്ട നിർണയിക്കുന്നതിൽ നൽകിയ ജന പങ്കാളിത്തം, അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൾപെടെ 100 ' യുവ അംബാസഡർമാർ' , വനിതളുടെ ശക്തമായ പ്രാതിനിധ്യവും നേതൃത്വവും ഒക്കെ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം. കോപ് 28 എല്ലാവരുടെയും ഉച്ചകോടി ആണെന്നുള്ള നിലപാടും സമ്മേളനത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

ആതിഥേയ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സംഘാടനത്തിലും പ്രയോഗവൽകരണത്തിലും മാത്രമല്ല യുഎഇ മികച്ച മാതൃക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരത എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നടപ്പാക്കുന്ന ഈ വർഷം തന്നെ യുഎഇ സുസ്ഥിരതയില്‍ ഊന്നിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ മാതൃകകൾ നടപ്പാക്കി ലോകത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനുള്ള അതിന്‍റെ കരുത്തും പ്രാപ്തിയും ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 'സീറോ എമിഷൻ ബൈ 2050(Zero Emission by 2050') അടക്കമുള്ള മാതൃകാ പദ്ധതികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഈ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി ' എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ' ആഗോള സമ്മേളനമായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യകിച്ചും. സ്കൂളുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ ക്ലബുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ് പേജുകളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതു ജീവൻ നൽകുവാനും ഗ്രാമീണ മേഖലകളുടെ ശാക്തീകരണവും കൂടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന റെസ്പോണ്‍സിബിൾ ടൂറിസം(Responsible Tourism), അഗ്രി ടൂറിസം നെറ്റ് വർക്(Agri Tourism Network), ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്(Destination Challenge) എന്നീ പദ്ധതികളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ കൂടി ഉതകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികൾ എന്ന നിലയിൽ വരും ദിനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

Read also: ശരീരത്തിൽ 94 മുറിവുകൾ; ‘അൽപെർജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ സാഡിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ളവർ’





രാഷ്ട്ര പിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് കാട്ടിയ മഹത്തായ മാനുഷിക നന്മയുടെ പാരമ്പര്യവുമായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ചേർത്ത് നിർത്തി, തികച്ചും അഭിനന്ദനീയമായ സംഘടനാ മികവിലൂടെ യുഎഇ ആതിത്ഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ, ' വെന്തുരുകുന്ന ഭൂമിക്ക് കുളിർ നീർ പകരുന്ന ' തീരുമാനങ്ങളും സുസ്ഥിരമായ പദ്ധതികളും അവ സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

English Summary: Cop 28 Countdown Session will be organized at Museum of the Future