വില 44 കോടി ദിർഹത്തിലേറെ; പിക്കാസോ ചിത്രം ദുബായിൽ പ്രദർശനത്തിന്

ദുബായ് ∙ പാബ്ലോ പിക്കാസോയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാസൃഷ്ടികളിലൊന്നായ 'ഫെമ്മെ എ ലാ മോൺട്രെ’ അഥവാ 'വുമൺ വിത്ത് വാച്ച്' എന്ന ചിത്രം ഇതാദ്യമായി ദുബായ് ഇന്റർനാഷനൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.



തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെയും ചൊവാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകീട്ട് ഏഴു വരെയുമാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. നിലവിൽ 44 കോടി ദിർഹത്തിലേറെ(120 ദശലക്ഷം ഡോളർ) യാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മൂല്യം. 1968-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമാണ് ഈ ചിത്രം അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

